Общество

Lenta.ruLenta.ruПодготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что у него нет пока окончательной позиции по законопроекту, хотя и согласился с тем, что проблема домашнего насилия существует. В РПЦ выступили против закона о семейно-бытовом насилии, потому что в нем обвиняемый автоматически становится виновным.
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с чего всё началось

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.
РБК01:00

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Пушкина рассказала о «защитном предписании» в законопроекте о домашнем насилии

Известия08:16

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

РБК01:00

Депутаты Госдумы и правозащитники внесли поправки в еще не внесенный законопроект о домашнем насилии – Алена Попова

Эхо Москвы07:28

Пушкина и Роднина внесли новые правки в законопроект о домашнем насилии

Взгляд.ру02:47

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Lenta.ru02:26

Авторы законопроекта о домашнем насилии разработали поправки к документу

Коммерсантъ01:34

Пушкина: закон о домашнем насилии должен защищать и родителей жертв

РИА Новости07:47
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Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10

Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
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В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту

В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
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Медики назвали два главных симптома рака глаза

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Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
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RuNews24.ru 08:48
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
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В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Газета.Ru вчера в 03:36
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Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

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Начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
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Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Авто

Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее

Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
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Разбившуюся российскую гимнастку пытались заставить замолчать

Саму спортсменку, которая сломала позвоночник и уже перенесла сложную операцию, пытаются заставить молчать.
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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС 05 декабря в 11:55
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НАСА отправит к Луне женские манекены

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Армия и оружие

Двери бункера РВСН испытали «ядерным взрывом»

Газета.Ru 06:24
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