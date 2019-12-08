Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что у него нет пока окончательной позиции по законопроекту, хотя и согласился с тем, что проблема домашнего насилия существует. В РПЦ выступили против закона о семейно-бытовом насилии, потому что в нем обвиняемый автоматически становится виновным.

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Гаджеты Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10 Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.

Происшествия В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.

Здоровье Врач порекомендовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях По словам врача, хотя хурма разных сортов и является во многих отношениях полезным фруктом, ее нужно очень осторожно употреблять в своем рационе людям имеющим определнные заболевания.

Политика Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Российские Су-35 перехватили израильские истребители Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.

Футбол Главным тренером ФК «Оренбург» назначен Константин Емельянов В футбольном клубе «Оренбург» назвали имя нового главного тренера. Им стал специалист из штаба Владимира Федотова — Константин Емельянов.

Политика Начались переговоры Путина и Лукашенко В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.

Авто Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.