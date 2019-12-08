Общество
Lenta.ruПодготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что у него нет пока окончательной позиции по законопроекту, хотя и согласился с тем, что проблема домашнего насилия существует. В РПЦ выступили против закона о семейно-бытовом насилии, потому что в нем обвиняемый автоматически становится виновным.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Футбол
На скамейке «Сочи» из-за оставленного пледа в кресле выгорела дыра
Из-за оставленного на скамейке пледа в кресле выгорела дыра.
Политика
В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»
На площади Независимости в Киеве собрались несколько тысяч человек, чтобы озвучить свои требования перед саммитом «нормандской четверки».
Спорт
Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу
Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
Происшествия
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери
В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Гаджеты
Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10
Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
Армия и оружие
В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22
На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.
Происшествия
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Здоровье
Медики назвали два главных симптома рака глаза
Здоровье
Врач порекомендовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях
По словам врача, хотя хурма разных сортов и является во многих отношениях полезным фруктом, ее нужно очень осторожно употреблять в своем рационе людям имеющим определнные заболевания.
Политика
Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией
Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Авто
Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Футбол
Главным тренером ФК «Оренбург» назначен Константин Емельянов
В футбольном клубе «Оренбург» назвали имя нового главного тренера. Им стал специалист из штаба Владимира Федотова — Константин Емельянов.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Авто
Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее
Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Спорт
Разбившуюся российскую гимнастку пытались заставить замолчать
Саму спортсменку, которая сломала позвоночник и уже перенесла сложную операцию, пытаются заставить молчать.
Единоборства
Бивол прокомментировал результат боя Поветкин — Хантер
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Армия и оружие