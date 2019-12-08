Общество

ТАССТАССДепутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии

Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства. Текст предлагаемых изменений есть в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.
РБК01:00

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Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии

ТАСС10:34

Авторы законопроекта о домашнем насилии разработали поправки к документу

Коммерсантъ01:34

Пушкина: закон о домашнем насилии должен защищать и родителей жертв

РИА Новости07:47

Депутаты Госдумы и правозащитники внесли поправки в еще не внесенный законопроект о домашнем насилии – Алена Попова

Эхо Москвы07:28

Пушкина и Роднина внесли новые правки в законопроект о домашнем насилии

Взгляд.ру02:47

Пушкина рассказала о «защитном предписании» в законопроекте о домашнем насилии

Известия08:16

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

РБК01:00
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Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
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Футболисты «Сочи» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Загитова получила травму в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине.
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В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
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Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

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