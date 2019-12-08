Общество
ТАССДепутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии
Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства. Текст предлагаемых изменений есть в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.РБК01:00
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