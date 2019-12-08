Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.

с чего всё началось

Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства. Текст предлагаемых изменений есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии

Футбол ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Торпедо» "Армейцы" сделали предложение «Торпедо» по трансферу 24-летнего футболиста.ЦСКА планирует выкупить Сергеева за 400 тысяч евро.В нынешнем сезоне Сергеев в 25 матчах за "Торпедо" забил 13 голов.

Политика Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.

Происшествия В Одинцово локализовали пожар в гостинице Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Москвичам пообещали осеннюю погоду в декабре В начале недели температура в Москве будет выше нормы на 5-6 градусов, погода «отстает» примерно на месяц.

Политика Белорусский посол рассказал о восьми несогласованных дорожных картах Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Москва и Минск согласовали две дорожные карты по интеграции в Союзное государство из 10.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.