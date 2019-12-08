Общество
РИА НовостиАвторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники разработали поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", сообщает РБК со ссылкой на документ. По данным агентства, авторы проекта предложили запретить виновным в домашнем насилии приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров.
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с чего всё началось
Действие закона о домашнем насилии должно быть распространено не только на его жертв, но и на их иждивенцев, а также посторонних лиц, если есть основания опасаться, что виновник насилия может причинить им вред или помешать их законной деятельности, отмечают авторы документа.РБК01:00
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