Общество

РИА НовостиРИА НовостиАвторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники разработали поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", сообщает РБК со ссылкой на документ. По данным агентства, авторы проекта предложили запретить виновным в домашнем насилии приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров.
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с чего всё началось

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

Действие закона о домашнем насилии должно быть распространено не только на его жертв, но и на их иждивенцев, а также посторонних лиц, если есть основания опасаться, что виновник насилия может причинить им вред или помешать их законной деятельности, отмечают авторы документа.
РБК01:00

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Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

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