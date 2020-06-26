Экономика
ПРАЙМПодгузов сменит Бельянинова на посту главы ЕАБР
Андрей Бельянинов покидает пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), эту должность займет первый заместитель гендиректора, директор по стратегическому развитию "Почты России" Николай Подгузов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами совета банка.
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Футбол
Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок
Напомним, что в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».
Чемпионат 03:35
Политика
Кремль намерен ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Обещание ознакомиться с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу допущенной грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 06:49
Авто
Машины с ДВС предлагают запретить в России
Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
Тарантас Ньюс 00:40
Общество
Более 10 миллионов человек проголосовали по поправкам к Конституции РФ
Свыше десяти миллионов человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, следует из данных ЦИК.
Вечерняя Москва 05:33
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Игры
Появился новый трейлер Cyberpunk 2077
РИА Новости вчера в 15:27
Наука
У Солнца были обнаружены новые частицы
В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Армия и оружие
Названы особенности «Земледелия»
Представители компании пролили свет на некоторые особенности новинки.
ГЛАС.RU 05:25
Общество
Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске заболеваемости СOVID-19 в Европе
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом всплеске заболеваемости СOVID-19 в Европе.
Областная газета 01:13
Происшествия
В Татарстане собака напала на ребенка
Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
РИА Новости 03:21
Происшествия
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Хрущев проживал в Америке с 1990-х годов, где вместе с женой получил гражданство.
Эхо Москвы вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
Происшествия
В Приморье тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов
Тепловоз и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приморье, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
РИА Новости 06:54
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском 06:06
Происшествия
В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков
6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Кремль прокомментировал дело Серебренникова
Дело режиссера Кирилла Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Общество
ЦИК России сообщила о DDOS-атаке на свой сайт
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDOS-атака», ― говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Центризбиркома.
Известия 07:00
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
Во всех остальных случаях налог на продажу жилья не платится, если квартира продана по истечении пяти лет с момента ее приобретения, поясняет юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Гежина.
РБК 05:34
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках
Многие отметили в комментариях, что Кудрявцева выглядит в купальнике просто великолепно, придя к выводу, что ведущий явно пошел на пользу отдых.
Bimru.ru 04:26
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47