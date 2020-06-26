Экономика
ПРАЙМПодгузов сменит Бельянинова на посту главы ЕАБР
Андрей Бельянинов покидает пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), эту должность займет первый заместитель гендиректора, директор по стратегическому развитию "Почты России" Николай Подгузов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами совета банка.
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Авто
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Футбол
Из узбекской провинции в РПЛ. Будущая звезда лиги, с которой вы обязаны познакомиться уже сейчас
Матч ТВ 02:35
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида
В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
Bimru.ru 07:53
Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
Политика
США перебросят войска из Германии в Польшу
Газета.Ru 24 июня в 16:36
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» завоевал свой первый чемпионский титул за 30 лет и первый в эпоху АПЛ. Всего у мерсисайдцев теперь 19 титулов чемпиона Англии.
LiveSport.ru вчера в 17:11
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Путешествия
Туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели в Крыму
Российские туроператоры зафиксировали повышенный спрос на номера в дорогих отелях в Крыму. Об этом сообщает "Вестник АТОР".
ТАСС 01:52
Политика
Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии
Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию.
ТАСС 08:14
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Наука
Одомашнивание кур могло произойти в Юго-Западной Азии
Naked Science вчера в 03:42
Общество
Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, требуют космические суммы в качестве компенсации.
Известия 06:59
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Происшествия
Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане
В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках
Лера Кудрявцева вместе с маленькой дочерью Машей в этом году отдыхает на отечественном курорте.
Bimru.ru 04:26
Экономика
ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия
ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек.
РБК 07:47
Общество
Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»
Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс впервые станет мамой
Staying home ☀ Публикация от Emma Roberts (@ emmaroberts) 17 Май 2020 в 3:01 PDT Зато Робертс и Хедлунд в новых отношениях сразу обрели счастье.
Киноафиша России 07:29