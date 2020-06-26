Экономика
ПРАЙМПодгузов сменит Бельянинова на посту главы ЕАБР
Андрей Бельянинов покидает пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), эту должность займет первый заместитель гендиректора, директор по стратегическому развитию "Почты России" Николай Подгузов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами совета банка.
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Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Общество
Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»
«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК 08:30
Кино
В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»
Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
Серебренникова приговорили к условному сроку
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за хищение почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:39
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Игры
Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети
Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor 02:21
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску моделей на новой платформе Renault-Nissan
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Футбол
Шесть игроков ФК «Оренбург» заразились коронавирусом
Сегодня, 25 июня, выяснилось, что коронавирусом заражены шесть игроков и два сотрудника футбольного клуба Российской премьер-лиги «Оренбург».
ТК Звезда вчера в 11:35
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс вчера в 14:02
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Экономика
Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота
Российские банки начали увеличивать запасы золота после длительного перерыва.
РБК вчера в 23:30
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Происшествия
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 08:59
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Общество
С 1 июля в России вступят новые правила для автомобилистов
Новые правила для автолюбителей вступят в силу в России с 1 июля. Нововведения касаются совершенно разных сфер.
ТаракаНН 00:54
Футбол
«Челси» предложит Кепу «Валенсии»
Руководство "Челси" продолжает искать новый клуб для своего голкипера Кепы.
Soccer.ru вчера в 03:51
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные лекарства
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный российским зрителям как доктор Мясников, заявил, что некоторые лекарства могут быть опасными.
Lenta.ru 08:10
Происшествия
Трое детей утонули в Подмосковье
Говорит Москва вчера в 14:53
Футбол
СМИ узнали о возвращении Гончаренко в Москву для переговоров с ЦСКА
На прошлой неделе Гончаренко улетел в Белоруссию после поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом» со счетом 0:4. Сообщалось, что тренер подал в отставку и не хочет продолжать работать в клубе, но руководство хочет уговорить его остаться до конца текущего сезона.
РБК 07:45
Политика
Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году
Прокуратура Нидерландов предлагает начать рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году не осенью нынешнего года, а в феврале-марте 2021 года с учетом времени, которое запросила защита и представители родственников, сообщил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях в пятницу.
РИА Новости 05:03
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
По мнению индийских источников, именно российское оружие не даст противникам Индии шанса получить преимущество в воздухе.
Военное дело 07:59