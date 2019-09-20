Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.

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Происшествия На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.

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Армия и оружие Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.

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Космос На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.

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