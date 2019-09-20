Футбол
News.ruПодкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним
Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.
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Сотрудница «Макдональдса», кормившая Роналду бургерами в детстве, откликнулась на его призыв
Sport24.ruвчера в 23:41
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Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
RT на русском 18 сентября в 18:24
Общество
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов
В министерстве юстиции подтвердили "РГ", что ведомство готовит проект больших поправок в законодательство, регулирующих взыскание долгов.
Российская газета вчера в 04:54
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала, почему у нее нет конфликтов с Фадеевым
Секрет экс-солистки SEREBRO прост – она просто не нарушает договоренностей со своим продюсером, а потому, в отличие от других артистов лейбла, у нее не случается конфликтов с Фадеевым.
Блокнот.ру 07:32
Армия и оружие
Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму
Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Политика
Главы районов и городов Крыма ушли в отставку
Главы администраций, согласно действующему региональному законодательству, слагают свои полномочия после выборов в местные органы власти и Госсовет.
Вечерняя Москва 18 сентября в 14:55
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Энергетика
На Украину прибыло очередное судно с колумбийским углем
На Украине в порт «Южный» Одесской области прибыло очередное судно с 73 тоннами колумбийского угля, говорится в заявлении украинского энергетического холдинга ДТЭК.
REGNUM 08:31
ЖКХ
В Петербурге назвали дату начала отопительного сезона
В Петербурге с 24 сентября начнётся отопительный сезон, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.
РБК Санкт-Петербург 09:16
Спорт
Прокуратура Австрии сняла обвинения с Гараничева, Логинова и Шипулина
Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских тренеров по биатлону, специалистов и спортсменов, среди которых были биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов и Антон Шипулин.
REGNUM 06:00
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Политика
Додон заявил о хороших темпах перезагрузки отношений России и Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.
RT на русском 08:30
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily 18 сентября в 11:36
Политика
Украина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
Газета.Ru 07:01
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 вчера в 03:40
Происшествия
В Дагестане возник бунт в колонии
Газета.Ru 08:47
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Политика
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Происшествия
Для Мединского стал неожиданностью арест чиновника Минкульта
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал полной неожиданностью арест замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова и его экс-руководителя Владимира Цветнова по делу о хищениях при реставрации Соловецкого музея.
BFM.ru 08:17
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Общество
Татуированный лысый кот пропал на Урале
На Урале пропал татуированный лысый кот породы сфинкс по кличке Бес. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 19 сентября.
Известия 18 сентября в 22:42
Армия и оружие
Кремль ответил на слова генерала США о преодолении ПВО Калининграда
Ранее сообщалось, что Минобороны ответило на слова генерала США о преодолении ПВО Калининграда.
Газета.Ru 07:18
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08