Футбол
News.ruПодкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним
Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.
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Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке
Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.
РБК вчера в 19:37
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском вчера в 09:53
Политика
Новый министр инфраструктуры лишил украинцев надежды на Hyperloop
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью газете «Наше место», что идея реализации в стране проекта Hyperloop является «абсурдом».
Политика Сегодня вчера в 20:27
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский авторынок
Узбекский автомобильный бренд Ravon вернулся на российский рынок. «Товарные» машины уже появились в дилерских центрах.
Автоновости дня вчера в 23:25
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из «Солнцепека» и «Змея Горыныча»
На учениях «Центр-2019» провели стрельбу из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
РБК 01:55
Происшествия
Цех по производству кошачьего корма загорелся в Свердловской области
В поселке Бобровском Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма.
Известия 01:03
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 вчера в 04:55
Гаджеты
Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки
Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
ИнфоСМИ вчера в 03:39
Футбол
«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»
Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄 С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
ProstoProSport вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Здоровье
Ученые выяснили, как влияют на здоровье всего две недели «на диване»
Резкое снижение физической активности негативно сказывается на здоровье человека.
Вечерний курьер 00:10
Политика
В МИД Ирана рассказали о поражении санкционной политики США
«Американцам стоит признать, что их санкционная политика потерпела поражение», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 02:09
Общество
Использование телефона в туалете может привести к геморрою
Британский терапевт Сара Джарвис сделала заявление, что использование телефона в туалете чревато развитием геморроя.
Актуальные Новости вчера в 05:34
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия вчера в 10:27
Музыка
На Сахалине стартовал фестиваль «Спасская башня»
Культуромания 02:05
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Побываший в России немецкий журналист Доминик Калус поделился своими впечатлениями от поездки.
Российская газета 00:22
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru вчера в 05:30
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Происшествия
Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com вчера в 06:05
Путешествия
В Иркутской области ограничили туризм на Байкале
Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс вчера в 07:41