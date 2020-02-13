Экономика
РИА НовостиЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте
ЦБ РФ ожидает, что Сбербанк начнет подключение к системе быстрых платежей (СБП) в марте, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Футбол
Скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Происшествия
В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Здоровье
Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
Еще один пациент госпитализирован в инфекционную больницу из реабилитационного центра "Градостроитель" под Тюменью, куда помещены граждане из Китая для прохождения карантина по коронавирусу, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Шоу-бизнес
Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Экономика
ЦБ предлагает ввести ипотечные каникулы для призывников
Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ввести ипотечные каникулы для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Армия и оружие
Турция направляет войска в Идлиб
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в четверг, что Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Политика
Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17
Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
Кино
Новый фильм Sony и Marvel заинтриговал зрителей
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Политика
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку
Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.
Биатлон
Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой
За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Общество
Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра
Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Футбол
Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме
Авто
Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq
Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.