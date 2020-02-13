Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

ЦБ РФ ожидает, что Сбербанк начнет подключение к системе быстрых платежей (СБП) в марте, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей начнется в марте

ТАСС06:24

ЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

РИА Новости06:51

Сбербанк подключится к Системе быстрых платежей в марте 2020 года

Долг.рф06:25

ЦБ РФ: Сбербанк с марта начнет подключаться к СБП

РЕН ТВ07:41

Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

Интерфакс06:30

ЦБ назвал сроки подключения Сбербанка к системе быстрых платежей

Известия07:04

Подключение Сбербанка к системе быстрых платежей начнётся в марте

News.ru06:51
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Футбол

Скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Интерфакс-Спорт 11 февраля в 13:45
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В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 06:28
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

REGNUM 02:35
Здоровье

Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека

Еще один пациент госпитализирован в инфекционную больницу из реабилитационного центра "Градостроитель" под Тюменью, куда помещены граждане из Китая для прохождения карантина по коронавирусу, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
РИА Новости 07:29
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Шоу-бизнес

Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии

RuNews24.ru 06:39
Общество

Финская журналистка оценила питание в российских школах

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Рифей-Пермь вчера в 22:40
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 06:22
Экономика

ЦБ предлагает ввести ипотечные каникулы для призывников

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ввести ипотечные каникулы для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
ФАН 07:10
Политика

Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Lenta.ru 05:55
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Мойка78 вчера в 13:29
Армия и оружие

Турция направляет войска в Идлиб

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в четверг, что Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом.
ТАСС 07:09
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Происшествия

Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
ТАСС 07:16
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Политика

Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17

Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
РИА Новости 05:44
Кино

Новый фильм Sony и Marvel заинтриговал зрителей

Sibnet Новости вчера в 23:35
Происшествия

Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
РБК 07:11
Политика

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку

Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.
Вести.Ru 07:28
Биатлон

Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
Вести.Ru 05:37
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Общество

Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Газета.Ru 07:57
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Новая газета вчера в 04:27
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Футбол

Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме

Kazanfirst.ru вчера в 09:02
Авто

Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq

Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
5 колесо вчера в 07:15
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