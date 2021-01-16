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Подкомиссия по тарифам одобрила повышение пошлины на пшеницу с 1 марта

По сообщению ведомства, предложено установить внутриквотные ставки вывозных таможенных пошлин на период с 1 марта по 30 июня 2021 года на пшеницу и меслин – 50 евро за тонну, а с 15 марта – на кукурузу – 25 евро за тонну, на ячмень – 10 евро за тонну.В источнике
Максим Решетниковроссийский политик
Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект.Lenta.ru
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ПРАЙМ

Россия с 1 марта повысит пошлину на вывоз пшеницы

ПРАЙМ15 января в 04:38
Интерфакс

Пшеница подорожала до максимума с мая 2014 г. на новости о повышении пошлины в РФ

Интерфакс15 января в 12:09
Зерно Он-Лайн

Анализ недели на рынке зерна РФ: Экспортная пошлина расшевелила Юг…

Зерно Он-Лайн15 января в 09:45
ФедералПресс

Россиян предупредили о росте цен на хлеб

ФедералПресс15 января в 12:46
ТАСС

Подкомиссия по тарифам поддержала рост экспортной пошлины на пшеницу до €50 с 1 марта

ТАСС15 января в 05:16
Коммерсантъ

Россия повышает пошлины на экспорт зерна

Коммерсантъ15 января в 04:52
RT на русском

Минсельхоз предложил поднять пошлину на экспорт пшеницы

RT на русском13 января в 10:29

Иранские ракеты упали в океане недалеко от авианосца США

В результате учений по запуску ракет большой дальности, проведенных Ираном в субботу, несколько снарядов упало в районе пребывания ударной группы военно-морских сил США во главе с авианосцем «Нимиц» в Индийском океане.
Иранские ракеты упали в океане недалеко от авианосца США
РБКвчера в 14:35