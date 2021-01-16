По сообщению ведомства, предложено установить внутриквотные ставки вывозных таможенных пошлин на период с 1 марта по 30 июня 2021 года на пшеницу и меслин – 50 евро за тонну, а с 15 марта – на кукурузу – 25 евро за тонну, на ячмень – 10 евро за тонну.

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Максим Решетников российский политик Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект. Lenta.ru