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Россия в 2022 году может ввести тарифные квоты на импорт мяса и сахара

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2022 году Россия может ввести квоту на импорт сахара и сахара-сырца.
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Министерство сельского хозяйства России подготовило новые меры по стабилизации цен на продукты в России.
RT на русском
"В отношении замороженной свинины планируется установить квоту не более 100 тыс. тонн с 1 января по 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
Финмаркет
По данным Росстата, цены отечественных производителей на говядину, в том числе замороженную, в последние месяцы находятся на предельном за последние пять лет уровне.
Финмаркет

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