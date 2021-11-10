КоммерсантъРоссия в 2022 году может ввести тарифные квоты на импорт мяса и сахараГлава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2022 году Россия может ввести квоту на импорт сахара и сахара-сырца.ПРАЙММинистерство сельского хозяйства России подготовило новые меры по стабилизации цен на продукты в России.RT на русском"В отношении замороженной свинины планируется установить квоту не более 100 тыс. тонн с 1 января по 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении.ФинмаркетПо данным Росстата, цены отечественных производителей на говядину, в том числе замороженную, в последние месяцы находятся на предельном за последние пять лет уровне.ФинмаркетЧитать далееСвернутьНТВНТВDaily MoscowДума ТВЭкономика сегодняSIA.ruИзвестияГазета.RuРоссийская газетаВашГород.руЦентральная Служба НовостейСеверпостРЕН ТВRT на русскомТелеканал 360°ФАНДума ТВПодробнее о событииВ правительстве предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз говядины на годИнтерфаксвчера в 08:59Подкомиссия поддержала введение квоты на ввоз замороженной говядины и свинины в РФВедомостивчера в 10:49Россия в 2022 году может ввести тарифные квоты на импорт мяса и сахараКоммерсантъвчера в 09:24Минсельхоз РФ допустил введение тарифной квоты для импорта сахара в 2022 годуКомсомольская правдавчера в 09:04Эксперт: квоты на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины способствуют стабилизации ценТАССвчера в 13:54В России планируется ввести импортные квоты на ввоз замороженной говядины и свининыМинэкономразвития Россиивчера в 08:52Глава Минсельхоза Патрушев сообщил о планах по введению квот на импорт сахара и экспортПРАЙМвчера в 08:46Показать ещёОценить69Поделиться