Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПодлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ядерной «Булавой»

Lenta.ru22:30

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву»

РБК22:11

Подлодка «Князь Владимир» провела пуск ракеты «Булава»

RT на русском22:05

Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»

РИА Новости22:03

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила «Булавой»

ТАСС22:01

Видео: ракеты «Булава» запустили с подлодки «Князь Владимир»

РЕН ТВ22:00

Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»

ТК Звезда22:01
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Фронтир нейронаук: почему аутизм «прячется» на МРТ

Новое неопубликованное исследование, выполненное радиологом Йе Хэ из Университета Индианы и представленное на Neuroscience 2019, говорит, что проблема в нейровизуализации аутизма может «прятаться» в разном оборудовании или в различии участников.
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Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
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Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
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Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
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Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции

В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
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В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
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Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
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В Приморье появилось мобильное диагностическое оборудование

Для краевой туберкулезной больницы Приморья были приобретены два современных мобильных флюорографических комплекса на базе «ПАЗ», сообщает PRIMPRESS.
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На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
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Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев

Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Телеканал 360° вчера в 08:25
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В среду пройдут пять матчей Кубка России

Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября.
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян

Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
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