Армия и оружие
RT на русскомПодлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Ожидается, что подлодка проекта «Борей-А» войдёт в состав ВМФ России до конца года. Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» впервые запустил баллистическую ракету «Булава». По сообщению Минобороны РФ, пуск произошёл во время испытаний подлодки в Белом море.
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