Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПодлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Ожидается, что подлодка проекта «Борей-А» войдёт в состав ВМФ России до конца года. Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» впервые запустил баллистическую ракету «Булава». По сообщению Минобороны РФ, пуск произошёл во время испытаний подлодки в Белом море.
Читать в источнике
Комментировать264

Подробнее о событии

Хронология пусков межконтинентальных баллистических ракет в России в 2019 году

ТАСС04:24

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ядерной «Булавой»

Lenta.ruвчера в 22:30

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

RT на русском04:11

Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»

РБК01:57

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Газета.Ru02:28

Подлодка «Князь Владимир» готова к принятию в состав ВМФ, сообщил адмирал

РИА Новости04:21

Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»

ТК Звездавчера в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Гаджеты

Samsung показала концепт нового складного смартфона

Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона.
News.ru 02:23
Кино

Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети

Актуальные Новости вчера в 06:03
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

РБК вчера в 22:52
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Наука

Ученые объяснили, почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике

МедиаПоток вчера в 11:01
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 28 октября в 04:41
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке

По версии следователей СУ СКР, напомним, мужчина изнасиловал дочь трижды, еще пять раз совершал с ней действия сексуального характера против ее воли.
Регион 64 03:50
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Экономика

Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
РБК 00:00
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Экономика

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Кино

Сценаристы «Игры престолов» рассказали о работе над сериалом

Шоураннеры сериала HBO «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс признались, что в начале работы над сагой не были уверены в своей способности её экранизировать.
RT на русском вчера в 09:31
Здоровье

Советы, которые помогут похудеть быстро и легко

Портал «МедикФорум» опубликовал советы, которые помогут добиться желаемого эффекта.
Известия Мордовии вчера в 03:53
Теннис

Хачанов и Медведев проиграли во втором круге на турнире в Париже

Ещё один российский теннисист Даниил Медведев, который пропустил несколько последних турниров из-за напряжённого графика, уступил в первом круге французу Жереми Шарди.
LiveResult.Ru вчера в 19:06
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Происшествия

Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26

Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
REGNUM 03:16
Общество

Драгоценности Людмилы Зыкиной уйдут с молотка на декабрьском аукционе

Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной будут выставлены на аукционе, который пройдет в начале декабря.
ТАСС 01:08
Экономика

Деньги играющих на бирже россиян защитят

В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Lenta.ru 04:36
Здоровье

Время работы поликлиник в Чите могут увеличить

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Культура

Блогеров возмутили слова Клейменова о геймерах

Пользователей социальных сетей возмутили и рассмешили слова о геймерах ведущего новостной программы «Время» на Первом канале Кирилла Клейменова.
Взгляд.ру 03:57
Армия и оружие

В России испытают новую ядерную ракету

Ракету РС-28 «Сармат» начнут испытывать в начале 2020 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минобороны России.
Хакасия-Информ вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Мать Риты Дакоты снова выходит замуж

Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
OAnews вчера в 13:17
Происшествия

Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами

Капитана полиции из Новосибирска Станислава Кулькова уволили из уголовного розыска по борьбе с этнической преступностью за фотографии сотрудников ФСБ с представителями преступной группировки.
Lenta.ru 03:08
Армия и оружие

В Москве прокомментировали учения ВСУ в Херсонской области

Командование Воздушных сил ВСУ 29 октября анонсировало учения в Херсонской области, неподалеку от крымской границы, которые пройдут с 31 октября по 4 ноября на полигоне «Ягорлык».
Известия 04:43
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное