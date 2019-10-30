Армия и оружие
RT на русскомПодлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Ожидается, что подлодка проекта «Борей-А» войдёт в состав ВМФ России до конца года. Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» впервые запустил баллистическую ракету «Булава». По сообщению Минобороны РФ, пуск произошёл во время испытаний подлодки в Белом море.
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Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
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