Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПодлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

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Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила «Булавой»

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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ядерной «Булавой»

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Минобороны показало первый запуск ракеты «Булава» с новой подлодки

Телеканал 360°вчера в 22:44
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Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

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В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян

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RT на русском вчера в 13:23
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