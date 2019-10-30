Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПодлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ядерной «Булавой»

Lenta.ruвчера в 22:30

Появилось видео пуска ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»

ТАСС01:23

Видео пуска ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» появилось в Сети

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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

РБКвчера в 22:11

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

РИА Новостивчера в 22:03

Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»

ТК Звездавчера в 22:01
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Армия и оружие

В Турции опровергли планы покупки у России Су-35

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В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
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Причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стал конфликт

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МИД Германии назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.
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Испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» стартуют в начале 2020 года.
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