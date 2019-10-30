Армия и оружие
Газета.RuПодлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Армия и оружие
В Турции опровергли планы покупки у России Су-35
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Общество
На дне Тихого океана нашли обломки потопленного японского авианосца
Группа американских исследователей обнаружила на дне Тихого океана, на глубине почти 5,5 тыс. м, обломки крупного военного корабля, предположительно, японского императорского флота, потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в июне 1942 года.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
Происшествия
В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР
«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
Общество
Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака
Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Общество
«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Политика
Танкян оценил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян Османской империей.
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
Происшествия
Причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стал конфликт
Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу.
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
Политика
МИД Германии назвал сигналом надежды начало разведения сил в Донбассе
МИД Германии назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Общество
В Челябинске объявлена мобилизация из-за снегопада
«Депутатам городской думы и районных советов поручено подключиться к борьбе с последствиями снегопада, а также организовать контроль уборки снега подрядчиками при помощи фото и видеофиксации», – сообщил через telegram начальник информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Передача денег состоялась в салоне иномарки, после чего Михаил Горбатов, как сказано в приговоре, "поместил деньги на хранение в сейф в своем служебном кабинете" в здании администрации президента РФ, "тем самым распорядившись ими".
Политика
Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США
Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Армия и оружие
Испытания новейшей ракеты «Сармат» начнутся в 2020 году
Испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» стартуют в начале 2020 года.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Общество
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.