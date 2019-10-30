Армия и оружие
Газета.RuПодлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
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Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Общество
В Астраханской области скончалась старейшая жительница планеты
В Астраханской области скончалась Танзиля Бисембеева, имевшая статус старейшей жительницы планеты.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro
Экономика
В России запустят новый вид ипотеки
По данным «Российской газеты», в июне 2019-го ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в тестовом режиме запустил банк «Дом.рф».
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Армия и оружие
Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Политика
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
Общество
Более 50% россиян отдают предпочтение отечественным интернет-сервисам
«Люди готовы отказаться от использования зарубежных платформ в пользу аналогичных российских, поскольку считают, что таким образом они поддержат ускоренное развитие российского рынка цифровых услуг», - указано в исследовании ИРИ.
Футбол
Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»
Футбол
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Футболист «Барселоны» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Вальядолида».
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Общество
Подработка в сфере образования стала наиболее популярной среди россиян
Специалисты провели опрос, согласно которому самой популярной подработкой у россиян оказалось предоставление услуг в образовательной и деловой сферах.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Армия и оружие
Иракские пастухи нашли сокровища ИГ на сумму 25 миллионов долларов
Пастухи нашли сокровища на сумму 25 миллионов долларов, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.
Общество
Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами
Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.