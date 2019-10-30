Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПодлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Читать в источнике
Комментировать209

Подробнее о событии

Опубликовано видео пуска ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»

РИА Новости02:14

Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»

РБК01:57

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ядерной «Булавой»

Lenta.ruвчера в 22:30

Появилось видео пуска ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»

ТАСС01:23

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Газета.Ru02:28

Первый пуск «Булавы» стратегическим ракетоносцем «Князь Владимир» — видео

RT на русском01:28

Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»

ТК Звездавчера в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

МедиаПоток вчера в 12:03
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Общество

В Астраханской области скончалась старейшая жительница планеты

В Астраханской области скончалась Танзиля Бисембеева, имевшая статус старейшей жительницы планеты.
Актуальные Новости 02:36
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер 28 октября в 05:34
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro

МонаВиста вчера в 10:18
Экономика

В России запустят новый вид ипотеки

По данным «Российской газеты», в июне 2019-го ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в тестовом режиме запустил банк «Дом.рф».
Lenta.ru 02:56
Единоборства

Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня

Нева Спорт вчера в 05:09
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Футбол

Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
RT на русском вчера в 11:28
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Армия и оружие

Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь

Красная звезда вчера в 17:03
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Российская газета вчера в 18:41
Армия и оружие

Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

РБК вчера в 15:07
Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

RT на русском 03:08
Общество

Более 50% россиян отдают предпочтение отечественным интернет-сервисам

«Люди готовы отказаться от использования зарубежных платформ в пользу аналогичных российских, поскольку считают, что таким образом они поддержат ускоренное развитие российского рынка цифровых услуг», - указано в исследовании ИРИ.
Ридус вчера в 04:23
Футбол

Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

Чемпионат вчера в 07:25
Футбол

Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Футболист «Барселоны» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Вальядолида».
РБК 02:27
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Гаджеты

На ноутбуках появится Windows 10X

WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Anonsens 27 октября в 00:53
Общество

Подработка в сфере образования стала наиболее популярной среди россиян

Специалисты провели опрос, согласно которому самой популярной подработкой у россиян оказалось предоставление услуг в образовательной и деловой сферах.
VSE42.RU 01:03
Кино

HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru вчера в 16:20
Армия и оружие

Иракские пастухи нашли сокровища ИГ на сумму 25 миллионов долларов

Пастухи нашли сокровища на сумму 25 миллионов долларов, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.
ФАН 01:27
Хоккей

«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова

REGNUM 00:36
Общество

Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
Российская газета 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное