Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» провела стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Отмечается, что экипаж выполнил стрельбу по береговой и морским целям в полигонах боевой подготовки.

«Калибры» с подлодки «Колпино» поразили цели в Черном море

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