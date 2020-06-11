Армия и оружие
News.ruПодлодку «Князь Владимир» назвали краеугольным камнем флота РФ
По мнению экспертов издания, основная цель подводных лодок класса «Борей» заключается в разрушении городов противника, даже если другие ядерные силы будут уже уничтожены. Таким образом, подлодка станет краеугольным камнем в стратегии сдерживания.
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Дандыкин рассказал о преимуществах АПЛ «Князь Владимир» перед аналогами США
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Дандыкин назвал АПЛ «Князь Владимир» крейсером будущего, превосходящим аналоги США
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NI назвал подлодку «Князь Владимир» краеугольным камнем российского флота
Политическая Экспертиза10 июня в 15:14
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Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Песков сравнил работу пресс-секретаря президента с работой сапера
ИА Красная Весна 08:37
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Экономисты дали советы по увеличению пенсии в России
Экономисты дали четыре совета, как увеличить пенсию россиянам. Первый способ – участие в программе софинансирования накоплений.
RuNews24.ru 08:28
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Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
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Vprognoze.ru вчера в 08:28
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Клара Новикова рассказала о последних днях жизни сатирика Трушкина
News.ru 10 июня в 12:57
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Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
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Ксения Бородина показала, как отметила день рождения дочери
Напомним, что недавно Ксению Бородину осудили за то, что она разрешила дочерям сфотографироваться возле тигра, который живет во дворе их соседа.
Bimru.ru 07:42
Общество
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Политика
Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 09:08
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции
В Оренбуржье на 1 неделю продлили режим самоизоляции — до 21 июня. Своответствующие изменения внесены в указ губернатора Дениса Паслера.
1743.ru 09:40
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
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У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
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Футбол
«Челси» объявит о трансфере Вернера в ближайшие 72 часа
"Челси" надеется заключить сделку с нападающим "Лейпцига" Тимо Вернером в ближайшие 72 часа, утверждает The Evening Standard.По информации источника, лондонский клуб готов заплатить 53 млн фунтов за 24-летнего немецкого форварда.
Soccer.ru 05:23
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Глава Крыма открыл новый водопровод в Симферополе
Пятый канал 08:07
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Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы
Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.
The GEEK 07:12
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Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
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«Зенит» возобновит выплаты зарплаты тренерам и игрокам в полном объеме
Петербургский "Зенит" возобновит выплаты зарплаты тренерам и игрокам в полном объеме.
Газета.Ru 03:44
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55