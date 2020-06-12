Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПодлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ. Крейсер проекта "Борей-А" был торжественно принят в День России.
Читать в источнике
Комментировать937
с чего всё началось

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" передан Военно-морскому флоту, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
РИА Новости05:30

Подробнее о событии

Фото: на атомной подлодке «Князь Владимир» подняли Андреевский флаг

Российская газета08:10

Подводная лодка «Князь Владимир» официально передана в состав ВМФ России

Политическая Экспертиза04:57

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

Вести.Ru05:12

АПЛ «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ РФ в День России

News.ru05:07

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ

РИА Новости05:30

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

ТАСС04:56

Ракетный крейсер «Князь Владимир» вошел в состав Северного флота России

Народные новости04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество

В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать

В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Москва 24 вчера в 06:18
127
Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Общество

В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным

RT на русском 05:46
Общество

Памятник Черчиллю спрятали от протестующих в Лондоне

Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как в прошлые выходные во время демонстрации на постаменте появилась надпись, обвиняющая бывшего премьер-министра страны в расизме, передает Reuters.
Вестник Кавказа 07:33
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены

В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
359
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
3
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal

Kinonews.ru 10 июня в 04:11
3
Происшествия

На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР

В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Политика

Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода

Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.
Известия 07:45
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не собирается принимать финансовую помощь от артиста, если такая помощь будет предложена.
Rambler News Service вчера в 12:50
419
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество

В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2

Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 07:02
108
Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM 10 июня в 10:54
66
Общество

Фигурист Ягудин высказался о поправках в Конституцию России

Газета.Ru 07:33
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,7K
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ вчера в 07:57
24
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1,5K
Политика

Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег

Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег.
Lenta.ru 07:48
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Российская газета вчера в 12:41
853
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Политика

Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле

Представитель Кремля назвал своего непосредственного начальника "трудоголиком в хорошем смысле этого слова".
Московский Комсомолец 08:09
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском вчера в 04:22
76
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
1,6K
Политика

Путин поздравил россиян с праздником

Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
22
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
207
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
110
Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

Piter.tv вчера в 08:46
90
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
563
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное