Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к Министерству обороны с просьбой помочь в лечении инфицированных COVID-19. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Подмосковье попросило у военных помощь в борьбе с коронавирусом

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