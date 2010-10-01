Общество
Эхо МосквыПодмосковье собирается в ближайшие дни возобновить работу торговых точек
Подмосковье собирается в ближайшие дни возобновить работу торговых точек. Ситуация в области стабилизируется, власти за ней пристально следят.
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Происшествия
Дело Ефремова передадут в ГУ МВД по Москве
RT на русском 11:17
Общество
ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Политика
«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр
Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Происшествия
В московском торговом центре прогремели выстрелы
На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан".
Вести.Ru 15:09
Политика
Александр Лукашенко поручил «прошерстить пузатых буржуев»
Осуществить проверки "буржуев" поручено генеральному прокурору, комитету госконтроля и другим структурам при помощи местных органов власти.
Новые Известия 09:24
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Футбол
Перерыв длиной в 178 дней: в Испании доиграли декабрьский матч
Весь второй тайм «Альбасете» играл вдесятером — в конце первого с поля был удален Эдди Исрафаилов.
Спорт-Экспресс 14:57
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Страна Советов on-line вчера в 09:30
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Происшествия
ФСБ задержала начальника отдела полиции Сызрани
С октября 2012-го по март 2016-го занимал должность начальника отдела МВД по Новокуйбышевску.
СОВА 12:55
Транспорт
Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
Ведомости 14:28
Спорт
МОК утвердил решение лишить Каниськину серебра ОИ-2012 в ходьбе
Интерфакс-Спорт 14:19
Интернет
Google удалил из Play Store более популярного конкурента TikTok
Google удалил из своего Play Store недавно обошедшее TikTok по числу загрузок приложение Zynn после обвинений последнего в плагиате, сообщает Financial Times (FT).
Ведомости 10:17
Политика
Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская система здравоохранения показала эффективность во время пандемии COVID-19, что позволило большему числу людей сохранить жизни.
Общественное телевидение России 01:23
Общество
В Дагестан прибудет главврач Коммунарки
Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» (больница в Коммунарке) Денис Проценко направится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Дербент 06:20