Подмосковье собирается в ближайшие дни возобновить работу торговых точек. Ситуация в области стабилизируется, власти за ней пристально следят.

Общество ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 434

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 136

Происшествия В московском торговом центре прогремели выстрелы На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан". 2

Политика Александр Лукашенко поручил «прошерстить пузатых буржуев» Осуществить проверки "буржуев" поручено генеральному прокурору, комитету госконтроля и другим структурам при помощи местных органов власти. 13

Футбол Перерыв длиной в 178 дней: в Испании доиграли декабрьский матч Весь второй тайм «Альбасете» играл вдесятером — в конце первого с поля был удален Эдди Исрафаилов.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 690

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 2

Общество Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. 156

Экономика МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд. 177

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 46

Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 705

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 15

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 226

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Политика Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская система здравоохранения показала эффективность во время пандемии COVID-19, что позволило большему числу людей сохранить жизни. 1,6K