Коронавирус
РБКПодмосковье вслед за Москвой ограничило посещение кладбищ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 апреля временно ограничил посещение 325 кладбищ в регионе, сообщил оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом. Соответствующие изменения 9 апреля были внесены в постановление губернатора о режиме повышенной готовности.
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Авто
Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал о перенесенной пневмонии
Происшествия
В Приморье у двух детей выявили коронавирус
Двое из пяти заболевших коронавирусом в Приморье, чей диагноз был подтверждён в четверг, дети, сообщает правительство региона.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Три новые меры ввели в Подмосковье по борьбе с коронавирусом
На территории Подмосковья ввели три дополнительных меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Интернет
Google запретила сотрудникам использовать Zoom
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Общество
Российским школьникам показали порно на уроке православия
Российским школьникам в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для видеозвонков и конференций Zoom показали порнографию.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику
Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
Политика
Китаю предъявили триллионные иски за коронавирус
Суды США и Израиля рассматривают целый ряд коллективных исков, поданных против властей Китая.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках
Хотя ЦБ по итогам заседания 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, были другие факторы, вынудившие банки повышать ставки, – прежде всего отток средств со вкладов, вызванный ростом волатильности на финансовых рынках и падением рубля, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
Происшествия
Подозреваемый в афере на 3 млн рублей отправлен под домашний арест
Предполагается, что Алексей Тарабурин получил в кафе на Арбате 3 млн рублей от женщины под предлогом прекращения уголовного дела в отношении ее супруга.
Экономика
ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
Экономика
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
Энергетика
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
Общество
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки
О согласии России сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго РФ.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Общество
Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Хоккей
Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд
Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
Гаджеты
LG продемонстрировала новый дизайн смартфона
Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.