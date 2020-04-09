Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 апреля временно ограничил посещение 325 кладбищ в регионе, сообщил оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом. Соответствующие изменения 9 апреля были внесены в постановление губернатора о режиме повышенной готовности.

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