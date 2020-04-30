Коронавирус

Вести.RuВести.RuПодмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. Как передает "Интерфакс", такое распоряжение отдал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Читать в источнике
Комментировать3,5K
с чего всё началось

Андрей Воробьев: Подмосковье готовится вводить масочный режим

Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.
Телеканал 360°09:27

Подробнее о событии

Воробьев объяснил обязательное ношение масок в общественных местах

РИАМО12:18

В Подмосковье готовятся к поэтапному введению масочного режима

Подмосковье Сегодня09:39

В московском регионе начали обсуждать возможность обязательного ношения медицинских масок при выходе из дома

Эхо Москвы11:01

В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок

РБК09:59

Жителей Подмосковья обяжут носить маски

РИА Новости09:55

Жителей Вологодской области обязали носить медицинские маски в общественных местах

ТАСС12:02

В Подмосковье могут ввести масочный режим

ТК Звезда09:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:48, Ашберн
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости 14:23
2,7K
Общество

В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек

За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:09
23
Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

ИА InterMedia 12:20
14
Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
27
Происшествия

Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27

Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
Российская газета 05:51
19
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
2,2K
Энергетика

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс 22:09
2
Кино

Режиссер «Истории игрушек 4» займется приквелом «Трансформеров»

Popcornnews.ru 10:00
1
Кино

Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке

Piter.tv 09:06
9
Здоровье

Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки

В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия 22:00
5
Экономика

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 10:24
98
Авто

В РФ представили линейку моделей Volvo 2021 года

Компания Volvo представила линейку автомобилей 2021 модельного года для рынка России, который появятся в дилерских центрах с 1 мая.
Тарантас Ньюс 02:06
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
22
Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
8
Происшествия

Глава нижегородской ГИБДД найден мертвым

Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru вчера в 12:17
1,4K
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
626
Общество

В Оренбуржье разрешили работать магазинам в ТРЦ при наличии отдельного входа с улицы

Власти Оренбургской области разрешили работать розничным магазинам, расположенным в торговых центрах и на рынках, при условии, что у них оборудован отдельный вход с улицы.
ТАСС 17:29
Общество

На окраине Праги устанавливают памятник власовцам

Российская газета 17:53
121
Авто

12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки

Автоновости дня 04:10
37
Общество

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
92
Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург 09:56
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
668
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,6K
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Политика

В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.
Коммерсантъ вчера в 07:38
2,7K
Футбол

Василий Уткин назвал величайшего футболиста в истории

Newia.ru вчера в 13:22
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник 03:42
37
Политика

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

REGNUM 19:12
1,1K
Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
117
Политика

США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 19:58
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное