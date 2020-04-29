Коронавирус
BFM.ruПодмосковье вышло на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19. Он пояснил, что рост инфицирования сейчас составляет 5-7%.
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с чего всё началось
Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1". Губернатор также сообщил, что ответственность за обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗами) возложена в каждом муниципалитете Подмосковья на главврачей, которые за это "головой отвечают".Интерфакс10:45
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