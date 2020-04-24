Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что запрос на медицинские бригады поступил от губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Решение об оказании помощи принято", — сказал Шойгу.

Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

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