Коронавирус
РИА НовостиПодмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом
Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что запрос на медицинские бригады поступил от губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Решение об оказании помощи принято", — сказал Шойгу.
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Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом
Интерфакс - Россия08:51
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Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили
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