Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
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Военные медики прибыли в больницы Подмосковья помочь с лечением заразившихся коронавирусом

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Шойгу сообщил о просьбе Воробьева помочь бороться с вирусом в Подмосковье

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Военные врачи помогут в лечении пациентов с коронавирусом в Подмосковье

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Военных медиков направили в Подмосковье для борьбы с коронавирусом

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Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

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Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском08:58

Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом

Интерфакс - Россия08:51
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Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
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SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink

60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС вчера в 03:19
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Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
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Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупреждает об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.
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Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

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Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах»

Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
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В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
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Общество

Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.
РИА Новости 12:55
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Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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Общество

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RT на русском 12:08
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
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Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса

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Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
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Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса у детей

Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации об особенностях клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

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Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
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В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве

Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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США оказались под угрозой дефицита мяса

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Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
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CDPR рассказала о «Канг-Тао» — китайской оружейной компании из мира Cyberpunk 2077

В предыдущих материалах по Cyberpunk 2077 «Канг-Тао» не фигурировала, поэтому сложно сказать, какое место в сюжете игры отведено компании.
3DNews 11:08
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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