Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

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