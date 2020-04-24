Коронавирус
Lenta.ruПодмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
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Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию
Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова пожалела о раннем материнстве
Актриса Дарья Мельникова является мамой двоих деток от актера Артура Смольянинова.
Bimru.ru 04:29
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Происшествия
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Здоровье
Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам.
РИА Новости 11:20
Общество
Управделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу.
RuNews24.ru 05:38
Экономика
Набиуллина назвала причины отказа в «кредитных каникулах»
Значимая причина отказов связана с тем, что не соблюдаются критерии по реструктуризации, которая осуществляется, например, в силу закона, где банки обязаны реструктурировать этот кредит, если человек отвечает ряду критериев.
Российская газета 09:54
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru вчера в 00:58
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Общество
Путин предложил выделить 7 млрд рублей на льготное автокредитование
Владимир Путин предложил дополнительно профинансировать программы льготного автомобильного кредитования на сумму 7 млрд. рублей.
Новые автомобили 11:34
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Армия и оружие
В США рассекретили навороты F-22 после модернизации
В США объявили о модернизации истребителей F-22, которая должна позволить самолетам оставаться в строю до 2060-х годов, когда их окончательно вытеснят самолеты шестого поколения.
Утро.ru 11:59
Футбол
Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя
Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат 11:53
Технологии
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru 08:18
Политика
Донецк решили переименовать в Сталино в честь Ленина
«Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку — в город Сталино», — цитируют «Новости Донбасса» документ заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года.
Новая газета 06:24
Общество
В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков
В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме
Дана Борисова не устает заявлять, что не употребляет алкоголь и запрещенные препараты уже около трех лет.
Paparazzi.ru 04:56
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика
Саакашвили опроверг желание участвовать в выборах
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг желание участвовать в местных выборах осенью.
Lenta.ru 06:38
Наука
В Антарктиде впервые обнаружили останки лягушки
В образцах антарктической почвы, которые были получены по итогам экспедиций 2011-2013 годов, обнаружились останки доисторической лягушки, которая жила в Антарктиде примерно 40 миллионов лет назад.
Planet Today 06:45