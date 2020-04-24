Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Экономика Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции. 296

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Происшествия В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав. 29

Здоровье Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам. 1

Общество Управделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу. 99

Экономика Набиуллина назвала причины отказа в «кредитных каникулах» Значимая причина отказов связана с тем, что не соблюдаются критерии по реструктуризации, которая осуществляется, например, в силу закона, где банки обязаны реструктурировать этот кредит, если человек отвечает ряду критериев. 1

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 361

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 957

Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке. 113

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 246

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 43

Армия и оружие В США рассекретили навороты F-22 после модернизации В США объявили о модернизации истребителей F-22, которая должна позволить самолетам оставаться в строю до 2060-х годов, когда их окончательно вытеснят самолеты шестого поколения.

Футбол Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.

Политика Донецк решили переименовать в Сталино в честь Ленина «Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку — в город Сталино», — цитируют «Новости Донбасса» документ заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года. 4

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,2K

Шоу-бизнес Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме Дана Борисова не устает заявлять, что не употребляет алкоголь и запрещенные препараты уже около трех лет. 17

Политика Саакашвили опроверг желание участвовать в выборах Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг желание участвовать в местных выборах осенью.