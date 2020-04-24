Коронавирус
Lenta.ruПодмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
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Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом
Интерфакс - Россия08:51
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