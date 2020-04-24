Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Комментировать827

Подробнее о событии

Шойгу сообщил о просьбе Воробьева помочь бороться с вирусом в Подмосковье

РБК08:58

Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

РИА Новости10:38

Военные врачи помогут в лечении пациентов с коронавирусом в Подмосковье

РИАМО09:57

Военных медиков направили в Подмосковье для борьбы с коронавирусом

Телеканал 360°09:00

Военные медики прибыли в больницы Подмосковья помочь с лечением заразившихся коронавирусом

ТАСС13:19

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском08:58

Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом

Интерфакс - Россия08:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Кино

«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы

В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания 02:41
Наука

Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде

Палеонтологи обнаружили на острове Сеймур в Антарктиде фрагменты черепа и тазобедренных костей лягушки в отложениях возрастом около 40 млн лет.
МедиаПоток 11:41
12
Политика

Москва вернула украинскому МИД две ноты по Крыму

В Министерстве иностранных дел России переправили на неделе украинским коллегам две ноты протеста, связанные с Крымом.
ИА Новороссия вчера в 12:50
848
Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 06:38
13
Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
287
Биатлон

Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
3
Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 06:46
5
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
75
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
339
Шоу-бизнес

Джиган посвятил песню жене, но Оксана Самойлова не отреагировала

Рэпер оставил комментарий в Instagram с признанием в любви под фотографией Оксаны с дочерью.
RuNews24.ru 16:14
3
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
458
Кино

Вышел боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом

News.ru 04:42
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
372
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,4K
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru вчера в 11:54
5
Здоровье

Смертность в России в 2019 году снизилась на 1,6%

Общая смертность в России за 2019 год снизилась на 1,6%, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
RT на русском 06:20
10
Авто

Volvo расширил базовую комплектацию Volvo XC90

1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 05:08
5
Общество

Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля

Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК 16:52
Игры

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 10:44
14
Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости 16:53
Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
32
Общество

Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей.
Национальная служба новостей 16:18
4
Авто

В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
27
Политика

Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 14:26
29
Футбол

В «Ювентусе» определились с главной трансферной целью

Итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло является приоритетным кандидатом на усиление «Ювентуса», 24 апреля сообщает Sport Mediaset.
ИА Красная Весна 16:26
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
4,2K
Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
46
Происшествия

Замначальника УФСИН Мордовии задержали за взятку и кражу шахмат

Замначальника УФСИН Мордовии задержан при получении взятки.
Российская газета 15:06
8
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
697
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное