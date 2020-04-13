Общество

ВедомостиВедомостиПодмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Сегодня оператор оперативно отключил платную услугу, а все расходы на sms, которые понесли жители Подмосковья, пообещал компенсировать. На момент публикации новости получить пропуск через подмосковный портал госулуг невозможно.
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с чего всё началось

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомостивчера в 14:51

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Абоненты «Мегафона» вместо электронных пропусков получили платную подписку, которую не заказывали

URA.Ru00:08

Абоненты «Мегафона» в Подмосковье вместо электронного пропуска получили платную подписку на смс‑рассылку

Медиазонавчера в 17:24

Подмосковные абоненты «Мегафона» вместо электронных пропусков получили платную подписку

Дождьвчера в 16:06

Абоненты «Мегафона» в Подмосковье, при попытке получить электронный пропуск через смс, подключили платную услугу

Эхо Москвывчера в 18:06

«МегаФон» объяснил подключение платной услуги вместо оформления пропусков

РБКвчера в 16:57

В Подмосковье абоненты «Мегафона» при оформлении пропусков получали платную подписку

Znak.comвчера в 17:23

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Ведомостивчера в 14:51
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Шоу-бизнес

Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом

Bimru.ru вчера в 12:25
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Происшествия

За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.
НГС 00:28
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Шоу-бизнес

Кети Топурия вышла обнаженной в лес

Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru вчера в 08:09
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
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Политика

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Политика

Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде

Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продезинфицировал 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru 11 апреля в 22:37
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Политика

Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом

Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС .
ЗакC.Ру вчера в 09:16
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
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Происшествия

Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом

Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Твой Иркутск вчера в 21:25
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Общество

ГИБДД скорректировала прием экзаменов на водительские права

«Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами»,-- уточнили в ГИБДД.
Коммерсантъ вчера в 06:21
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Происшествия

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в своем телеграм-канале, что рано утром к нему пришли с обыском.
Медиазона 00:19
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
4
Происшествия

В Уфе без вести пропал 10-летний ребёнок

В Уфе 13 апреля пропал 10-летний Роман Костюков. Мальчик ушёл из дома и не вернулся.
UfacityNews.ru вчера в 22:25
Общество

Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
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Спорт

Третий цифровой фестиваль Steam пройдёт в июне

Организатор The Game Awards Джефф Кили объявил третий фестиваль игр — он пройдёт с 9 по 14 июня, примерно в одно время с отменённой E3 2020.
Игромания.ру вчера в 17:54
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Что происходит вчера в 15:18
463
Общество

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
97
Шоу-бизнес

Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова

Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости вчера в 06:57
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Общество

В Хакасии перенесли заседание правительства

О переносе заседания правительства Хакасии, которое должно было состояться сегодня в 10:00, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
Хакасия вчера в 22:33
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Общество

Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах

Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах Роспотребнадзор ввел ограничения до конца апреля.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:24
16
Происшествия

Бывшего замглавы МВД уволили по отрицательным мотивам

Господин Романов уволен по отрицательным мотивам: в вину ему поставили недостаточный контроль над собственными заместителями, которые сейчас находятся под арестом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ вчера в 12:58
7
Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
17
Общество

В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса

Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости вчера в 08:17
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Происшествия

В США жертвами торнадо стали 26 человек

Не менее 26 человек погибли в результате торнадо, который обрушился на южные штаты в США.
RT на русском вчера в 17:50
5
Общество

На сайте мэрии Москвы появился доступ к оформлению цифровых пропусков

Доступ к оформлению спецпропусков для передвижения по Москве на общественном и личном транспорте открылся на официальном сайте мэра и правительства столицы mos.ru, такая возможность появилась в разделе "Услуги".
РИА Новости вчера в 02:42
16
Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:46
19
Как работают Яндекс.Новости?
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