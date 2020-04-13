Общество
ВедомостиПодмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Сегодня оператор оперативно отключил платную услугу, а все расходы на sms, которые понесли жители Подмосковья, пообещал компенсировать. На момент публикации новости получить пропуск через подмосковный портал госулуг невозможно.
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с чего всё началось
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.Ведомостивчера в 14:51
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В Подмосковье абоненты «Мегафона» при оформлении пропусков получали платную подписку
Znak.comвчера в 17:23
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Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом
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Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
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За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.
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Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
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Известия вчера в 16:29
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Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде
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Газета.Ru 11 апреля в 22:37
Политика
Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом
Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС .
ЗакC.Ру вчера в 09:16
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
Происшествия
Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом
Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Твой Иркутск вчера в 21:25
Общество
ГИБДД скорректировала прием экзаменов на водительские права
«Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами»,-- уточнили в ГИБДД.
Коммерсантъ вчера в 06:21
Происшествия
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Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в своем телеграм-канале, что рано утром к нему пришли с обыском.
Медиазона 00:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
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В Уфе без вести пропал 10-летний ребёнок
В Уфе 13 апреля пропал 10-летний Роман Костюков. Мальчик ушёл из дома и не вернулся.
UfacityNews.ru вчера в 22:25
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
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Третий цифровой фестиваль Steam пройдёт в июне
Организатор The Game Awards Джефф Кили объявил третий фестиваль игр — он пройдёт с 9 по 14 июня, примерно в одно время с отменённой E3 2020.
Игромания.ру вчера в 17:54
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Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
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Общество
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Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова
Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
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Общество
В Хакасии перенесли заседание правительства
О переносе заседания правительства Хакасии, которое должно было состояться сегодня в 10:00, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Общество
Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах
Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах Роспотребнадзор ввел ограничения до конца апреля.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:24
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Бывшего замглавы МВД уволили по отрицательным мотивам
Господин Романов уволен по отрицательным мотивам: в вину ему поставили недостаточный контроль над собственными заместителями, которые сейчас находятся под арестом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ вчера в 12:58
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
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Общество
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости вчера в 08:17
Происшествия
В США жертвами торнадо стали 26 человек
Не менее 26 человек погибли в результате торнадо, который обрушился на южные штаты в США.
RT на русском вчера в 17:50
Общество
На сайте мэрии Москвы появился доступ к оформлению цифровых пропусков
Доступ к оформлению спецпропусков для передвижения по Москве на общественном и личном транспорте открылся на официальном сайте мэра и правительства столицы mos.ru, такая возможность появилась в разделе "Услуги".
РИА Новости вчера в 02:42
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:46