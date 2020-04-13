В Подмосковье, как и в Москве, с 15 апреля вводится пропускная система. Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля. Для получения разрешения необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru.

с чего всё началось

Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.

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