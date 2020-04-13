Общество
ВедомостиПодмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
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с чего всё началось
В Подмосковье, как и в Москве, с 15 апреля вводится пропускная система. Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля. Для получения разрешения необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru.Ведомостивчера в 14:51
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В Подмосковье абоненты «Мегафона» при оформлении пропусков получали платную подписку
Znak.comвчера в 17:23
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Общество
Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19
Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.
Известия 00:36
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Музыка
Определены самые популярные песни десятилетия
Песня Happy Фаррелла Уильямса заняла лидирующую позицию в списке самых популярных композиций за прошедшие десять лет.
Life.ru вчера в 16:40
Политика
Google объяснила удаление обращения Путина из YouTube
Запись была опубликована на YouTube-канале НТВ. После её исчезновения Роскомнадзор немедленно направил видеохостингу запрос.
Ferra вчера в 12:01
Происшествия
В Курганской области коронавирус подтвердился у шести человек
В Курганской области официально подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Znak.com 01:20
Транспорт
В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок
Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Космос
Роботы помогут построить огромный телескоп на Луне
Роботы помогут построить огромный телескоп на Луне.
Ferra 11 апреля в 08:25
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости вчера в 10:22
Футбол
«Ливерпуль» хочет купить Мбаппе в случае ухода Мане
Английский "Ливерпуль" может включиться в гонку за приобретение нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого слухи связывают с трансфером в мадридский "Реал".
ProstoProSport 01:36
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Происшествия
В центре Саратова зарезали молодого мужчину
Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра.
FreeNews-Volga 01:05
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Общество
Роскачество проверило консервированную кукурузу
Эксперты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности.
ТАСС 01:11
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Здоровье
В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 01:11
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Здоровье
Пять сотрудников красноярского центра ФМБА заразились коронавирусом
Interfax-Russia.ru - - COVID-19 подтвержден у нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе учреждения во вторник.
Интерфакс - Россия 00:59
Авто
Опубликована вся информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Издание 32cars.ru не раз публиковало инсайдерскую информацию о новом Toyota Land Cruiser, который, как ожидается, получит индекс «300».
32CARS.ru 00:56
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Технологии
В Сибири предложили метод диагностики коронавируса без тестов
Российские ученые предложили новый метод диагностики коронавируса без проведения тестов.
ToDay News Ufa вчера в 09:54
Энергетика
В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в мае
Падение добычи сланцевой нефти в США в мае 2020 года по отношению к апрелю составит 183 тыс. баррелей, до 8,526 млн баррелей в сутки (б/с).
ТАСС вчера в 16:41
Общество
В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию
Власти Хакасии отправили четырех членов республиканского правительства на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус.
ТАСС 00:51
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru вчера в 08:09
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось до 49
В целом, на 9:00 14 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждены 49 случаев коронавируса.
Саратов 24 01:53
Игры
Создатели Doom Eternal необычно поздравили авторов Final Fantasy VII
REGNUM 11 апреля в 08:42