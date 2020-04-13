Коронавирус
ВедомостиПодмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Сегодня оператор оперативно отключил платную услугу, а все расходы на sms, которые понесли жители Подмосковья, пообещал компенсировать. На момент публикации новости получить пропуск через подмосковный портал госулуг невозможно.
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с чего всё началось
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.Ведомости14:51
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
Во Франции продлили запрет на массовые мероприятия до середины июля
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил ограничения, связанные с пандемией коронавируса до 11 мая.
Sport24.ru 16:51
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Здоровье
Генпрокуратура РФ проверяет в Уфе РКБ имени Куватова
Как сообщает ToDay News Ufa, Генпрокуратура РФ в связи с размещением в СМИ сведений о массовом заражении коронавирусом в РКБ имени Куватова проконтролирует ход проверки, которую проводит региональная прокуратура.
ToDay News Ufa 14:01
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК 12:18
Армия и оружие
Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии
Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных.
Недвижимость.RU 07:37
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
Ресторатор Затуливетров отказался открыть свои заведения 15 апреля
Совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров (" Бутервrоdвsку bar", "МыЖеНаТы"), который несколько дней назад заявил, что 15 апреля откроет свои рестораны, несмотря на режим самоизоляции, отказался от своих намерений.
АБН 14:10
Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM 09:48
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 млн тюльпанов из-за коронавируса
В Нидерландах цветочные компании из-за коронавируса уничтожили 140 миллионов тюльпанов, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 12:58
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Гаджеты
Компания LG анонсировала смартфон Velvet с новым дизайном
Актуальные Новости вчера в 10:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек.
РБК 18:02
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Космос
Модули с комплектующими производства резидента технополиса «Москва» отправят на Луну
Радиопередающие устройства, установленные на борт МКС, на лунные модули и другие космические аппараты, изготавливает научно-производственное предприятие «САИТ».
Агентство Москва 06:08
Кино
Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»
В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
Игромания.ру 14:01
Общество
Власти Китая предложили ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса
По данным CNN, директива была размещена на сайтах двух крупных университетов.
Эхо Москвы 08:32
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Наука
Как квантовая физика влияет на живую природу: научные споры
Популярная механика 13:22
Общество
В Петербурге запретили работу каршеринга
Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля.
Компания 14:13