Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.

с чего всё началось

Сегодня оператор оперативно отключил платную услугу, а все расходы на sms, которые понесли жители Подмосковья, пообещал компенсировать. На момент публикации новости получить пропуск через подмосковный портал госулуг невозможно.

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