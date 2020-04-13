Общество

ВедомостиВедомостиПодмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Сегодня оператор оперативно отключил платную услугу, а все расходы на sms, которые понесли жители Подмосковья, пообещал компенсировать. На момент публикации новости получить пропуск через подмосковный портал госулуг невозможно.
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с чего всё началось

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости14:51

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«МегаФон» объяснил подключение платной услуги вместо оформления пропусков

РБК16:57

В Подмосковье абоненты «Мегафона» при оформлении пропусков получали платную подписку

Znak.com17:23

Абоненты «Мегафона» в Подмосковье, при попытке получить электронный пропуск через смс, подключили платную услугу

Эхо Москвы18:06

Абоненты «Мегафона» в Подмосковье вместо электронного пропуска получили платную подписку на смс‑рассылку

Медиазона17:24

Подмосковные абоненты «Мегафона» вместо электронных пропусков получили платную подписку

Дождь16:06

Вместо пропусков на выход из дома жители Подмосковья получили платную услугу от «МегаФона»

Инфо2415:17

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Ведомости14:51
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

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Армия и оружие

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

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Политика

YouTube разблокировал видео обращения Путина

Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
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Авто

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Спортсмен уверен, что людей будут чипировать под предлогом вакцины от COVID-19. Я думаю, что людей готовят к чипизации.
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Происшествия

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Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
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Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа

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Политика

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Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС .
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Эксперты Сбербанка зафиксировали несколько новых мошеннических схем, которые связаны с коронавирусом.
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В Забайкалье пострадавшим от лесных пожаров отказали в денежной помощи

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