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Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
Моллы.Ru
  • РЕН ТВ0:35
  • Мой Брянск0:39
  • Комсомольская правда1:31
  • Москва 240:48
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«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.В источнике
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С чего всё начиналось
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Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 16:27
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Власти Подмосковья призвали владельцев ТЦ приостановить работу кинотеатров

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Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ

РИА Новости вчера в 16:27
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