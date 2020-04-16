Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПодмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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с чего всё началось

Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей

"По подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя", - сказал собеседник агентства. По его словам, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию.
ТАСС04:53

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Пытавшегося «крышевать» полковника Росгвардии арестовали за вымогательство

Lenta.ru05:05

Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

РИА Новости05:28

ТАСС: полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве 20 млн рублей

Коммерсантъ05:27

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Интерфакс05:33

Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей

ТАСС04:53

Полковник Росгвардии задержан в Московской области по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена

Эхо Москвы05:30

Суд арестовал замначальника разведцентра Росгвардии

РЕН ТВ04:55
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Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
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Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
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Политика

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
1,2K
Общество

В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
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Общество

В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса

В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом.
Российская газета 04:35
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Здоровье

Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека

На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
86
Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
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Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
29
Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
9
Экономика

АТБ заинтересовались четыре покупателя

Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Коммерсантъ 05:25
Общество

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
13
Интернет

Facebook создаст копию самого себя, заменив пользователей ботами

Facebook за последние годы не раз сталкивалась с массовой кражей личной информации пользователей соцсети.
RuNews24.ru 04:32
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
295
Шоу-бизнес

Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
2
Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Lenta.ru вчера в 20:30
296
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
686
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
315
Общество

В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска

«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29
29
Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
1,1K
Музыка

Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»

Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 04:47
4
Общество

Всех въезжающих на Кубань обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию

Краевое управление Роспотребнадзора на основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кубани обязало всех приезжающих в регион пройти двухнедельный карантин.
Кубань 24 03:44
8
Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
12
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
42
Общество

Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 19 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 14 апреля в 08:15
81
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

Известия вчера в 22:15
31
Общество

В России выявили нулевого пациента с коронавирусом

REGNUM вчера в 08:18
1,4K
Общество

Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
268
Общество

Коронавирусом в России за сутки заразились почти 3500 человек

За последние сутки в России выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.
Forbes 04:09
Здоровье

Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом

Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
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