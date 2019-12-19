Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша. Такое решение приняла тройка судей под руководством Тамары Бондаренко, сообщил РБК представитель ее защиты.

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