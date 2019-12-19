Общество
РБКПодмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша. Такое решение приняла тройка судей под руководством Тамары Бондаренко, сообщил РБК представитель ее защиты.
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Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Кино
Девятый эпизод «Звёздных войн» вышел в российский прокат
Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Авто
На какие марки машин автоугонщики «махнули рукой»
Согласно статистике уходящего года, чаще всего автоворы угоняли такие марки машин, как: Hyundai Tucson, Toyota Camry и KIA Sportage.
Общество
Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу
Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
Наука
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Американские исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.
Спорт
РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решило обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Происшествия
Одного из «беркутовцев» Майдана освободили из-под ареста
Бывший боец спецроты «Беркут» Александр Маринченко, которого обвиняли в майданных убийствах, освобожден из-под ареста.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Кино
Вышел тизер второй части хоррора «Тихое место»
Компания Paramount Pictures выложила в сеть тизер второй части нашумевшего хоррора «Тихое место», а также заявила о дате выхода полноценного трейлера фильма — 1 января.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Энергетика
СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами
Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Шоу-бизнес
Как отметит 75-летие Анастасия Вертинская
Свое 75-летие одна из величайших советских актрис Анастасия Вертинская отметит в ресторане своего сына Степана Михалкова в окружении самых близких людей - у нее четверо внуков и двое правнуков.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Политика
СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России
Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Политика
В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа
Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Общество
Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции
40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.