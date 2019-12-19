Общество

РБКРБКПодмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша. Такое решение приняла тройка судей под руководством Тамары Бондаренко, сообщил РБК представитель ее защиты.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Израиль разочаровался решением суда по делу осужденной за гашиш девушки

РБК13:32

Мособлсуд признал законным приговор израильтянке Иссасхар

ТК Звезда10:53

Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков

РИА Новости10:41

Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар

Известия11:03

В Тель-Авиве заявили, что продолжат усилия по возвращению осужденной в России израильтянки

ТАСС12:55

Мособлсуд признал законным приговор израильтянке Иссасхар

Интерфакс10:33

В Мособлсуде в эти минуты продолжается рассмотрение апелляции по делу Наамы Иссахар

Эхо Москвы10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 05:25
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК 11:09
Кино

Девятый эпизод «Звёздных войн» вышел в российский прокат

Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
News.ru 02:50
Происшествия

В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

РБК 13:58
Авто

На какие марки машин автоугонщики «махнули рукой»

Согласно статистике уходящего года, чаще всего автоворы угоняли такие марки машин, как: Hyundai Tucson, Toyota Camry и KIA Sportage.
MagadanMedia.ru 10:40
Общество

Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 10:33
Наука

Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса

Американские исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.
РИА Новости 02:47
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Спорт

РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решило обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Интерфакс-Спорт 05:50
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
Происшествия

Одного из «беркутовцев» Майдана освободили из-под ареста

Бывший боец спецроты «Беркут» Александр Маринченко, которого обвиняли в майданных убийствах, освобожден из-под ареста.
Новостной фронт 10:11
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Кино

Вышел тизер второй части хоррора «Тихое место»

Компания Paramount Pictures выложила в сеть тизер второй части нашумевшего хоррора «Тихое место», а также заявила о дате выхода полноценного трейлера фильма — 1 января.
Playboyrussia.com 02:46
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Энергетика

СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами

Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Евразия Daily 04:22
Шоу-бизнес

Как отметит 75-летие Анастасия Вертинская

Свое 75-летие одна из величайших советских актрис Анастасия Вертинская отметит в ресторане своего сына Степана Михалкова в окружении самых близких людей - у нее четверо внуков и двое правнуков.
Газета.Ru 06:52
Политика

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
ТАСС 07:28
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея

DP.RU 05:15
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Политика

СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России

Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
РБК 13:47
Происшествия

Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Gazeta.SPb вчера в 08:54
Политика

В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа

Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
RT на русском вчера в 20:19
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 07:34
Политика

Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

Профиль 04:01
Общество

Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции

40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
News.ru 13:49
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное