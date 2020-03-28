Общество

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Правительство РФ приняло решение о софинансировании восстановления прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Подмосковье, сообщила пресс-служба кабмина.
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Подмосковным дольщикам профинансируют восстановление прав

РИА Новости03:14

Кабмин принял решение софинансировать восстановление прав дольщиков в Подмосковье

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Кабмин принял решение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков в Подмосковье

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