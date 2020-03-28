Общество
РИА НовостиПодмосковным дольщикам профинансируют восстановление прав
Правительство РФ приняло решение о софинансировании восстановления прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Подмосковье, сообщила пресс-служба кабмина.
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Определен объем софинансирования для решения проблем дольщиков Московской области
Министерство жилищной политики Московской области 07:58
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Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Футбол
Пожар возле «Ростов Арены» не угрожает стадиону
Пожар, вспыхнувший в Ростове-на-Дону неподалеку от «Ростов Арены», ничем не угрожает стадиону.
Игры
Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake
Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Кино
Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Общество
Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса
В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Общество
Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты
Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Происшествия
Пьяный росгвардеец устроил дебош на улице в Петербурге
Сотрудника Росгвардии, устроившего дебош во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге, уволят.
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату
Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция
Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом
Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.
Здоровье
Первичный тест выявил коронавирус у медсестры в Красноярске
Первичный тест медсестры больницы скорой медицинской помощи в Красноярске показал положительный результат на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Происшествия
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области
Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Наука
Ученые предложили способ поиска контрафактного виски
Здоровье
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.