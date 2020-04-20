Экономика
Южный ФедеральныйПоднять бюджетникам пенсии и зарплаты предложило АСИ
АСИ (Агентство стратегических инициатив) предлагает на 5-10% поднять пенсии и зарплаты бюджетникам. Данное действие увеличит спрос на продукцию промышленности и услуг в период пандемии.
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАСС19 апреля в 18:52
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