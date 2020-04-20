Экономика
Южный ФедеральныйПоднять бюджетникам пенсии и зарплаты предложило АСИ
АСИ (Агентство стратегических инициатив) предлагает на 5-10% поднять пенсии и зарплаты бюджетникам. Данное действие увеличит спрос на продукцию промышленности и услуг в период пандемии.
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАСС19 апреля в 18:52
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АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей
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Коммерсантъ 06:23
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Газета.Ru вчера в 14:47
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА
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Про Уитни Хьюстон снимут байопик
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Общество
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