Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

АСИ (Агентство стратегических инициатив) предлагает на 5-10% поднять пенсии и зарплаты бюджетникам. Данное действие увеличит спрос на продукцию промышленности и услуг в период пандемии.

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