Экономика

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АСИ (Агентство стратегических инициатив) предлагает на 5-10% поднять пенсии и зарплаты бюджетникам. Данное действие увеличит спрос на продукцию промышленности и услуг в период пандемии.
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
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АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам из-за COVID-19

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АСИ предложило Мишустину ряд мер по поддержке занятости и доходов россиян

Ведомости19 апреля в 20:42
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Происшествия

Дело по митингу во Владикавказе передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело в отношении участников несогласованного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»

На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
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Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
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Происшествия

Коронавирус: в травматологии абаканской больницы заразился медик

Из-за инцидента отделение закрыли на карантин. Сколько пациентов и медиков находится под замком станет известно позднее.
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Происшествия

В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню

Российская газета 05:55
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Политика

Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
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Экономика

Российские пивоваренные компании попросили помощи у государства

Крупнейшие пивоваренные компании (AB InBev Efes, "Балтика" и HEINEKEN) обратились к государству за помощью в связи с экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:44
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Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет

Афиша Daily 05:50
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
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Происшествия

Полицейским разрешат вскрывать автомобили и оцеплять дома

Согласно документу, прибегнуть к вскрытию машины гражданина полицейские могут, чтобы спасти чью-либо жизнь, предотвратить преступление, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».
Daily Storm вчера в 04:07
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Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
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Происшествия

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
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Политика

В Кремле знают о расследовании США из-за сделок с фьючерсами на нефть

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели информацию о том, что американские власти ведут расследование по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами.
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Политика

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
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Здоровье

В Нижегородской области коронавирусом заболели более тысячи человек

Вчера в правительстве региона приводили оценку, согласно которой к концу недели число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области может составить около 1500.
РБК Нижний Новгород 05:03
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Экономика

Fitch понизило рейтинг Украины до «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 17:18
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В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости

Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности.
Коммерсантъ 06:23
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Политика

В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 05:57
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА

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МонаВиста вчера в 13:59
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Общество

Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун ушел с должности из-за заражения части курсантов COVID-19, сообщает в четверг Минобороны России.
РИА Новости 06:50
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Культура

Про Уитни Хьюстон снимут байопик

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Космос

Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 21 апреля в 09:54
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Общество

Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой

После остановки работ в Москве и Московской области строители оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали.
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Кино

В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку. Об этом сообщили представители студии Anime News Network.
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