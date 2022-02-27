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Поднявшая цены на товары до 30 процентов сеть электроники DNS пообещала их снизить

Сеть магазинов электроники DNS, резко повысившая цены на часть товаров после падения курса рубля, вернет ценники к прошлым показателям, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале
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Ямал-Медиа
Из-за возникшего ажиотажа сайт ритейлера сталкивался со сбоями, отмечает Алексеев.
Московский Комсомолец
После резкого роста цен в DNS Федеральная антимонопольная служба РФ начала проверку, также на ситуацию обратил внимание Минпромторг.
ФедералПресс
25 февраля Алексеев заявил, что DNS столкнулась с высоким спросом среди покупателей и подняла цены на 30 процентов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Поднявшая цены на товары до 30 процентов сеть электроники DNS пообещала их снизить
РИА Новости19:54
Сеть DNS пообещала снизить цены на электронику
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DNS пообещал снизить цены на основной перечень товаров
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DNS пообещала снизить ранее повышенные до 30% цены
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