РИА НовостиПоднявшая цены на товары до 30 процентов сеть электроники DNS пообещала их снизитьСеть магазинов электроники DNS, резко повысившая цены на часть товаров после падения курса рубля, вернет ценники к прошлым показателям, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале.Ямал-МедиаИз-за возникшего ажиотажа сайт ритейлера сталкивался со сбоями, отмечает Алексеев.Московский КомсомолецПосле резкого роста цен в DNS Федеральная антимонопольная служба РФ начала проверку, также на ситуацию обратил внимание Минпромторг.ФедералПресс25 февраля Алексеев заявил, что DNS столкнулась с высоким спросом среди покупателей и подняла цены на 30 процентов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВФАННародные новостиCQ.ruЯмал-МедиаKonkurent.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииПоднявшая цены на товары до 30 процентов сеть электроники DNS пообещала их снизитьРИА Новости19:54Сеть DNS пообещала снизить цены на электроникуЭкономика сегодня20:23DNS пообещал снизить цены на основной перечень товаровФАН20:21DNS пообещала снизить ранее повышенные до 30% ценыМосковский Комсомолец20:20Глава ретейлера DNS Алексеев пообещал снизить цены на электроникуLenta.ru21:13Глава DNS пообещал снижение цен на большой перечень товаровKonkurent.ru19:25В DNS предупредили о сокращении ассортимента техники в РоссииNews.ru25 февраля в 07:46Показать ещёОценить66Поделиться