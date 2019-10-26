Экономика
Ведомости«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе
Минфин и ЦБ предложили новый способ копить на пенсию – гарантированный пенсионный план (ГПП), который начнет действовать с 2021 г. взамен так и не запущенного индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Он предполагает сразу три налоговых послабления.
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Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Российская газета 18:20
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera 16:50
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
Российская газета вчера в 20:11
Политика
ООС: добровольцы на видео с Зеленским не представляют ВСУ
RT на русском 18:44
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Общество
В России названы самые востребованные в будущем профессии
Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наиболее актуальными будут профессии, относящиеся к массовому сектору.
Gazeta.SPb вчера в 03:52
Происшествия
В Анталье петербурженка впала в кому после инсульта
Туристка из Санкт-Петербурга, отдыхавшая в Анталье со своей матерью и четырехлетней дочерью, впала в кому после инсульта.
Gazeta.SPb 19:07
Здоровье
Рязанские ученые запатентовали методику нетравматичного лифтинга лба
Как сообщает сайт регионального минздрава, хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки.
Рязанские ведомости 24 октября в 06:41
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва вчера в 05:01
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Общество
Власти Калифорнии эвакуируют более 50 тысяч человек из-за пожаров
Народные новости 18:22
Политика
Захарова предложила Украине отправить Донбассу гумпомощь
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Киеву отравить гуманитарную помощь населению Донбасса вместо того, чтоб направлять очередную ноту протеста России.
News.ru вчера в 17:28
Музыка
Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам
Взгляд.ру вчера в 13:20
Происшествия
Названа причина нападения циркового медведя на дрессировщика в Карелии
Напомним, что нападение медведя на дрессировщика цирка произошло 23 октября в Олонце.
Карелинформ 08:39
Происшествия
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Кировской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 15:18
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Происшествия
В Белоруссии мужчине вынесли смертный приговор за убийство младенца
РЕН ТВ вчера в 09:21
Общество
В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии
Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
Коммерсантъ 14:21
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Наука
Под Азовом нашли погребение «влюблённых» эпохи энеолита
В Ростовской области, в междуречье Дона и Кагальника, археологи раскопали курган, в котором обнаружили 25 погребений разного времени: от энеолита до раннего железного века.
Наука и жизнь вчера в 01:12
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество
Дерипаска выиграл суд у западных СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем крупным СМИ Великобритании и США о защите чести и деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел.
Lenta.ru вчера в 12:38