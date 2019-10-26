Экономика

ВедомостиВедомости«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе

Минфин и ЦБ предложили новый способ копить на пенсию – гарантированный пенсионный план (ГПП), который начнет действовать с 2021 г. взамен так и не запущенного индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Он предполагает сразу три налоговых послабления.
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«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе

Ведомости03:16

Пенсионная реформа: НПФ будут грабить граждан по новому «плану»

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Когда закончатся эксперименты с пенсиями?

Аргументы и Факты08:23

Минфин и ЦБ послали пенсионную реформу на три буквы

Primpress.ru08:00
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Власти Калифорнии эвакуируют более 50 тысяч человек из-за пожаров

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Киеву отравить гуманитарную помощь населению Донбасса вместо того, чтоб направлять очередную ноту протеста России.
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Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
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Дерипаска выиграл суд у западных СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем крупным СМИ Великобритании и США о защите чести и деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел.
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