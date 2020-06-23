Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Экономика
В России восстанавливается спрос на наличность в банкоматах
Крупнейшие российские банки фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах после окончания действия части ограничительных мер.
Известия 19:24
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Политика
Французский политик назвал впечатляющим парад Победы в Москве
RT на русском 08:18
Происшествия
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка
Российская газета 10:10
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Группа исследователей из Франции и Австралии в ходе изучения состава пород архипелага Кергелен в Индийском океане пришла к выводу, что там начинает зарождаться новый континент.
Live24 12:58
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Происшествия
Жителя Быкова, застрелившего односельчанина из ружья, осудили
Долинский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Быкова. Его признали виновным в убийстве.
АСТВ 20:34
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Политика
Япония отказалась от размещения американских систем ПРО
Токио аннулировал план по развертыванию американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщает 25 июня агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно.
Известия 19:59
Происшествия
На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
Спасатели на Камчатке в ходе поисковых мероприятий обнаружили вещи и документы моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте, сообщает краевой главк МЧС России.
RT на русском 19:32
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Космос
Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Футбол
Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»
Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, взявший на себя ответственность за баннер «Жизни белых важны», лишился работы, сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 13:41
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Игры
СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami
Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Наука
С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске
Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске.
МедиаПоток вчера в 05:35
Гаджеты
В России с приятной скидкой продают смартфон Samsung с батареей на 6000 мАч
Samsung Galaxy M21 помимо мощной батареи на 6000 мАч оборудован 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD, 4/64 Гбайт памяти, тремя задними камерами с головным 48-мегапиксельным модулем, чипом NFC, портом USB Type-C.
Dgl.ru 08:08
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Энергетика
Падение цен на нефть ускорилось до 6%
Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 11:55