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Подоляк отверг причастность Украины к подрыву автомобиля с дочерью Дугина

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина не причастна к резонансному взрыву автомобиля в Подмосковье, в котором в субботу вечером погибла общественный деятель Дарья Дугина.
РИА Новости
Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля вечером 20 августа.
Forbes
По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.
РБК
В пресс-службе СК РФ сообщили, что убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
ТАСС

Подробнее о событии

Подоляк отверг причастность Украины к подрыву автомобиля с дочерью Дугина
РИА Новости08:00
В Киеве отрицают причастность к убийству Дарьи Дугиной
ТАСС06:57
Подоляк отверг причастность Украины к убийству дочери философа Дугина Дарьи
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Подоляк отверг причастность Украины к убийству дочери Дугина
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Советник главы офиса Зеленского Подоляк исключил причастность Киева к гибели дочери Дугина
Lenta.ru06:13
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