КоммерсантъПодоляк: западные страны предлагают Украине уступить свои территории РоссииСоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в последнее время из западных стран поступают предложения уступить территории Украины России.КоммерсантъСтраны Евросоюза предлагают Украине отдать России часть территорий для приостановки конфликта.БИЗНЕС Online"Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира", - заявил Подоляк.Газета.RuРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьCT newsCT newsЦарьградНациональная служба новостейRuBaltic.RuПятый каналЦентральная Служба НовостейАбзацНовый ДеньПрофильГЛАС.RUНТВPravda.RuMOS.newsРЕН ТВПолитРоссияИА Красная ВеснаRTVIФАНРБКРосбалтТК ЗвездаПодробнее о событииСоветник главы офиса Зеленского Подоляк рассказал о призывах Запада уступить территорииLife.ruвчера в 12:57Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий РоссииРБКвчера в 15:44В офисе Зеленского заявили о призывах Запада к Украине уступить территории ради мираКомсомольская правдавчера в 13:34Подоляк: западные страны предлагают Украине уступить часть своих территорий РоссииИзвестия20:10Подоляк заявил, что Запад призывает Украину уступить территорииОбщественная служба новостейвчера в 12:18Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о призыве Запада отдать России территорииLenta.ruвчера в 12:04Советник главы офиса Зеленского Подоляк сообщил о призывах Запада уступить территорииРИА Новостивчера в 12:04Показать ещёОценить2,7KПоделиться