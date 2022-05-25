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Подоляк: западные страны предлагают Украине уступить свои территории России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в последнее время из западных стран поступают предложения уступить территории Украины России.
Коммерсантъ
Страны Евросоюза предлагают Украине отдать России часть территорий для приостановки конфликта.
БИЗНЕС Online
"Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира", - заявил Подоляк.
Газета.Ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк рассказал о призывах Запада уступить территории
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