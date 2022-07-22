В Кремле, комментируя подготовку к подписанию соглашения, заявили, что хоть оно и высвободит на рынок «сравнительно небольшое количество» украинского зерна, но на фоне надвигающегося продовольственного кризиса «все-таки важно».
Документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами из стран, совершающих в отношении России недружественные действия.
"В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", - сказали в ведомстве.