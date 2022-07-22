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Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать с Россией договор по зерну

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях заявил, что Киев и Москва не будут подписывать договор по зерну друг с другом.
Национальная служба новостей
По словам Подоляка, цитирует
 которые ТАСС, о прямом соглашении речи не идёт, поскольку Киев решил подписать контракт на поставки зерна с представителями Анкары и ООН.
ИА SM-News
В подписании документов со стороны Украины участвует министр инфраструктуры Кубраков, министр обороны Турции Акар и генсек ООН Гутерриш.
Московский Комсомолец
В Кремле, комментируя подготовку к подписанию соглашения, заявили, что хоть оно и высвободит на рынок «сравнительно небольшое количество» украинского зерна, но на фоне надвигающегося продовольственного кризиса «все-таки важно».
РБК

Подробнее о событии

Подоляк сообщил, что Москва и Киев подпишут зерновую сделку отдельно
РБК07:47
Подоляк: между Россией и Украиной не будет совместного подписания соглашения по зерну
Коммерсантъ07:43
Подоляк заявил, что прямого договора между Россией и Украиной по зерну не будет
Lenta.ru07:28
В офисе Зеленского сообщили, что подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет
Комсомольская правда07:31
Подоляк: Украина не будет подписывать договор с РФ по зерну
URA.Ru07:30
Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина и Россия раздельно подпишут договор по зерну
РИА Новости07:35
Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать с Россией договор по зерну
Национальная служба новостей07:25

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