Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодорожание гречки в России опровергли

Отмечается, что речь идет о росте цены на 20-25 процентов. В розничной сети «Командор» сообщили об увеличении цены поставщиков до 50 процентов на фасованную продукцию. Причины подорожания — рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомости21 октября в 18:22

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Гречка на грани нервного срыва

Ведомостивчера в 16:28

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАССвчера в 11:32

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 02:13

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневниквчера в 08:40

В зерновом союзе ожидают рост цен на гречку до конца года

Известиявчера в 08:57

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
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Футбол

Гуллит считает, что гол Промеса в ворота «Челси» не следовало отменять

Экс-футболист «Милана» Руд Гуллит выразил мнение, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес не находился в офсайде в моменте с незасчитанным голом в ворота «Челси» (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 15:31
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие

Власти Ирака не разрешат военным США из Сирии остаться в стране

Власти Ирака не разрешали 1000 американских солдат из Сирии оставаться в стране — разрешение выдано только на транзит сил США через Иракский Курдистан, 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 09:54
Общество

Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Общество

«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В пресс-службе Сбербанка заявили, что "таких утечек персональных данных клиентов не было", однако опрошенные изданием эксперты полагают, что база данных может быть настоящей, а информация выглядит относительно свежей.
Интерфакс 18:13
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
РИА Новости 22:28
Общество

Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия 17:01
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 22:03
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета 20:40
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info 06:57
Футбол

Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
Чемпионат 18:00
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана завершились

News.ru вчера в 13:01
Политика

AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53
Происшествия

Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали три человека

REGNUM 17:04
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera 07:27
Армия и оружие

ЛНР обвинила Киев в подготовке постановочных обстрелов у Золотого

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР обвинила силовиков в подготовке постановочных обстрелов вблизи участка разведения сил у населенного пункта Золотое в Донбассе.
РИА Новости 21 октября в 08:14
Кино

Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания 01:47
Кино

В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»

Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU 07:31
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru 17:59
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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
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Общество

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
РБК 22:39
Авто

Названы претенденты на звание «Европейский автомобиль года»

Автоновости дня вчера в 07:00
Музыка

Селена Гомес сняла новый клип на айфон

Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Век 21 октября в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
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