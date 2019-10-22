Экономика
Lenta.ruПодорожание гречки в России опровергли
Отмечается, что речь идет о росте цены на 20-25 процентов. В розничной сети «Командор» сообщили об увеличении цены поставщиков до 50 процентов на фасованную продукцию. Причины подорожания — рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля.
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с чего всё началось
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомости21 октября в 18:22
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Московский Комсомолецвчера в 10:11
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