с чего всё началось

Отмечается, что речь идет о росте цены на 20-25 процентов. В розничной сети «Командор» сообщили об увеличении цены поставщиков до 50 процентов на фасованную продукцию. Причины подорожания — рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля.

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